Lega Pro, il Comitato 4.0 chiede la riapertura degli stadi: il comunicato

Tiene banco ancora la riapertura degli stadi, soprattutto per quanto riguarda la Lega Pro: il Comitato 4.0 scrive a Spadafora

Il Comitato 4.0 della Lega Pro scrive al ministro Spadafora per la riapertura degli stadi, destino che coinvolge anche la Juventus Under 23. Ecco il comunicato.

COMITATO 4.0 – «Il punto non è quando riaprire, seppur importante. Il punto è come riaprire, che tipo di azioni programmare perché i tifosi possano tornare in sicurezza negli stadi e nei palazzetti per rivivere un rituale sportivo che in questi mesi è andato perduto. Lo sport è ripartito, seppur parzialmente e su base regionale, in piena sicurezza e non proseguire in questa direzione alimenterebbe solo un clima di pericolosità e di paura, e aumenterebbe le difficoltà dei nostri club e di tutto il sistema. Dobbiamo programmare modalità di apertura il più possibili eterogenee nelle diverse regioni, magari partendo dagli abbonati».