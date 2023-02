Lega Pro, va in porta e para il rigore – VIDEO

Nella partita di Lega Pro tra Giuliano-Monterosi il centrocampista ospite Parlati ha preso il posto del portiere espulso su un rigore: parato

In Lega Pro il Monterosi vince in trasferta contro il Giuliano, ma la scena se la prende il centrocampista Samuele Parlati. Rimasti in dieci per l’espulsione del portiere e con i cambi finiti, a lui è toccato il compito ingrato di andare in porta per sostituirlo.

IL CENTROCAMPISTA VA IN PORTA E PARA UN RIGORE AL 94' 🔒

Incredibile a #Giugliano: #Parlati finisce in porta a causa dell'espulsione del portiere, coi cambi terminati, e blocca il rigore del possibile 1-1 a #Salvemini. ASSURDO 🤯#SerieC pic.twitter.com/ZiujMylfmc — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) February 12, 2023

Sul risultato di 1-0 per il Monterosi Parlati ha salvato il possibile gol dell’1-1 parando un rigore a Salvemini. La partita è finita poi 2-0 per gli ospiti.