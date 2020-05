Lega Serie A, attriti tra Inter e Lazio sul ritorno in campo

Ripresa Serie A, registrati forti scontri tra la Lazio di Claudio Lotito e l’Inter di Beppe Marotta: le indiscrezioni

Nella giornata di domani i fan del calcio italiano dovrebbero conoscere il nuovo calendario di Serie A per il finale di stagione. Nel frattempo, non mancano le divergenze nelle varie sedi istituzionali.

L’esempio che più ha destato scalpore è certamente quello presentato da Repubblica. Secondo il celebre quotidiano, in Lega ci sarebbero forti tensioni fra la Lazio di Claudio Lotito e l’Inter di Beppe Marotta. I biancocelesti hanno spinto per il ritorno in campo, mentre i nerazzurri si erano dichiarati contrari.