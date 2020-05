Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, si è sfogato ai microfoni di Adnkronos parlando delle riforme per il calcio

RIFORME – «Il momento di grave crisi che sta interessando anche il sistema calcistico, che secondo gli analisti perdurerà per molto tempo, impone alla dirigenza che guida il movimento di mettere mano a quelle riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili. Riforme che vanno affrontate con senso di responsabilità e interventi mirati e decisi. Sostenibilità, regole di accesso rigide e chiare, trasparenza devono essere linee guida di una riforma complessiva che consenta di definire un sistema credibile e solido. La Lega B è pronta a intraprendere questo percorso di rinnovamento e sviluppo e in tal senso auspico un’iniziativa forte della Federcalcio».