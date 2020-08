Legrottaglie: «Credo che il progetto di Pirlo possa essere bello ed entusiasmante»

Nicola Legrottaglie ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com dell’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve

Nicola Legrottaglie ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com, commentando l’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera.

L’avventura di Pirlo sulla panchina della Juventus sta per cominciare davvero. Sensazioni e aspettative?

«Mi aspetto il meglio per Andrea che oltre ad essere un collega è un grande amico. Mi aspetto possa mettere la Juve davanti a tutti. Sicuramente farà di tutto per riuscirci. In questo periodo sento parlare solo dei pericoli e delle difficoltà che potrebbe incontrare sulla sua strada. Bisogna essere positivi, io credo che il progetto di Pirlo possa essere bello, entusiasmante. Poi le difficoltà le incontrano tutti, ma si superano».

Cosa può dare Pirlo alla Juventus?

«Può portare idee, esperienza di campo, carisma, imprevedibilità. Ha studiato il mestiere e conosce bene l’ambiente. Le persone che lo accompagneranno in questa esperienza saranno sicuramente fondamentali. Da Tudor a tutto lo staff».