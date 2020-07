Leicester, Chilwell si allontana: Chelsea e Manchester United sulle sue tracce

Senza la qualificazione in Champions League, Ben Chilwell potrebbe lasciare il Leicester

L’ultima giornata di Premier League ha sancito la mancata qualificazione del Leicester in Champions League. Un traguardo sfumato che potrebbe costare la cessione di alcuni calciatori importanti. Tra questi ci sarebbe anche Ben Chilwell, laterale mancino di 23 anni.

Secondo il The Sun, l’inglese vuole giocare la massima competizione europea e potrebbe andare in via nella prossima finestra di calciomercato. Su Chilwell ci sarebbe il forte interesse sia del Chelsea che del Manchester United.