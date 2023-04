Leicester, il presidente: «Esonero di Rodgers necessario, ora…»

Le parole di Aiyawatt Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester, sull’esonero di Brendan Rodgers da allenatore

Il presidente del Leicester ha commentato la decisione di esonerare Brendan Rodgers.

PAROLE – «I risultati della squadra sotto la gestione di Brendan parlano da soli: abbiamo vissuto alcuni dei nostri migliori momenti e saremo sempre grati a lui e al suo staff per le vette che ci hanno aiutato a raggiungere. Fuori dal campo, Brendan ha abbracciato la cultura del club e ha fornito una forte leadership durante la pandemia di coronavirus. Il suo posto nella storia del Leicester City è assicurato. Tuttavia, le prestazioni e i risultati durante la stagione in corso sono stati al di sotto delle nostre aspettative condivise. Era nostra convinzione che la continuità e la stabilità sarebbero state fondamentali per correggere la nostra rotta, in particolare visti i nostri precedenti successi sotto la gestione di Brendan. Purtroppo, il miglioramento desiderato non c’è stato e, con 10 partite della stagione rimanenti, il Consiglio è costretto a intraprendere per proteggere il nostro posto in Premier League. Il compito che ci aspetta nelle nostre ultime 10 partite è chiaro. Ora dobbiamo unirci – tifosi, giocatori e staff – e mostrare equilibrio, qualità. Dobbiamo lottare per garantire la nostra permanenza in Premier».