Leicester, Rodgers: «Ho sconfitto il COVID, è stato come scalare il Kilimangiaro»

Brendan Rodgers ha vinto la sua personale battaglia contro il Coronavirus e paragona i sintomi della malattia alla scalata del Kilimangiaro. Queste le parole del tecnico del Leicester.

COVID – «Avere la Covid-19 è come scalare il Monte Kilimanjaro. La cosa più strana era l’odore e il gusto”, ha detto. “Stai cenando e non puoi sentire l’odore o il gusto di nulla. Questa è stata la cosa più evidente all’inizio. Poi perdi forza. Difficilmente puoi camminare 10 metri senza andare in affanno. Molto simile alla sensazione che ho provato scalando il Monte Kilimanjaro nel 2011. Quando arrivi a una certa altitudine, cammini e respiri con grande difficoltà. Cammini per 10-20 metri e pensi ‘mio dio’. La prima volta che ho provato ad allenarmi, riuscivo a malapena a correre per 10 metri. Mi ha davvero colpito, ma per fortuna non era così serio come accaduto ad altri. Il mal di testa, quello era diverso. Sentivo come se avessi una parte della testa isolata. Pensavo: “Se non ce l’ho, pensavo, allora che cosa ho?».