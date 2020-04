Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, parla della stagione biancoceleste e delle sue ambizioni: le parole

Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha parlato in diretta su Instagram: le sue parole sulla stagione biancoceleste e non solo.

INTERVENTO – «La prima settimana dopo l’intervento ho fatto riabilitazione a casa, ogni tanto viene un fisioterapista a farmi fare del lavoro. Sto cercando di tornare in forma per quando ricomincerà la stagione».

RIPRESA – «Quando si ripartirà? Non so quando si tornerà in campo, potrebbe muoversi qualcosa entro le prime settimane di maggio. A quel punto dovrebbe partire la ‘fase due’, almeno in Italia. Aspettiamo il Governo e le sue decisioni. Potrebbe succedere di tutto, io sono pronto a continuare il percorso con la Lazio. Lo stop è arrivato quando eravamo ad un punto dalla Juventus. Se arriverà il via libera per ricominciare il giocare, proveremo a dire la nostra. Vogliamo finirlo, altrimenti ci proietteremo alla prossima stagione. In tutti i casi, sarà un onore tornare a giocare la Champions League. Sto bene in Italia, ho trovato un club e una tifoseria che mi ha abbracciato immediatamente. Sono felice di giocare con questa maglia e in un campionato come questo. Voglio continuare e andare avanti con la Lazio».