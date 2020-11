L’emozione di Mou: «Maradona? Dopo le sconfitte mi chiamava sempre…» – VIDEO

Josè Mourinho ha voluto ricordare Diego Armando Maradona dopo la vittoria del Tottenham in Europa League. Le sue parole

«C’era Diego e c’era Maradona. Il calciatore lo conosciamo tutti, ha incantato il mondo con le sue bellissime giocate. Nessuno lo dimenticherà mai, però l’uomo Diego era diverso. Chi gli è stato vicino, i suoi amici sono stati dei privilegiati. Potremo ammirare le sue giocate per sempre, sono sempre lì a disposizione, però Diego ora non c’è più. Mi mancherà tantissimo. Diego era un grande amico e aveva un grandissimo cuore. Mi mancherà tantissimo e mi mancheranno le sue telefonate. Mi telefonava sempre dopo le sconfitte, mai dopo le vittorie, perché è nei momenti difficili che c’era sempre. Ricordo che mi diceva sempre una cosa che non dimenticherò mai perché per me era fondamentale: ‘Mou, non dimenticarti che sei il migliore’. Mi manca troppo»