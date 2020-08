Fofana spiega: «Lens? Era da tanto tempo che volevo giocare qui»

Seko Fofana, ex centrocampista dell’Udinese, ha spiegato la propria scelta di trasferirsi nel club francese del Lens

Seko Fofana, ormai ex centrocampista dell’Udinese, ha spiegato i motivi per cui ha scelto di andare a giocare nel Lens, neo promossa in Ligue 1. Ecco le parole dell’ex giocatore bianconero:

«È da tanto tempo che volevo giocare al Lens. Quando ero giovane, ho visto giocatori come Wylan Ciprien firmare qui. Sono sempre stato colpito dal centro di formazione del club, uno dei migliori, e poi ho amici come Thierry Ambrose, che qui mi ha detto di essere stato molto bene. Da qualche settimane, il Lens ha preso contatti con i miei agenti: quando il Lens ti chiama non ci pensi due volte. Ho avuto anche altre richieste, ma mi sono fatto le domande giuste».