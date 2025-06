Leoni Milan: scatto dei rossoneri per il giovane difensore del Parma. E ora i bianconeri... Le ultime novità

Leoni Milan: scatto e svolta dei rossoneri per il giovane difensore del Parma. E ora i bianconeri… Le ultime novità e gli aggiornamenti

Il Milan accelera le operazioni di mercato con un chiaro obiettivo per il reparto difensivo: Giovanni Leoni, promettente difensore centrale del Parma. La dirigenza rossonera sta intensificando i contatti per garantirsi il talento classe 2006, cercando di anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Secondo Orazio Accomando di Mediaset, il club ha deciso di rilanciare nella trattativa, riconoscendo il valore del giovane giocatore e la sua potenziale crescita all’interno del progetto tecnico. Con questa strategia, il Milan punta a consolidare il futuro della difesa, inserendo Leoni tra i nomi su cui costruire una squadra competitiva per gli anni a venire. I rossoneri stanno analizzando le migliori strategie per chiudere l’operazione, con l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo che potrebbe prevedere il prestito del giocatore per un’ulteriore stagione al Parma. Una mossa che consentirebbe al club emiliano di continuare a valorizzarlo, mentre il Milan si assicurerebbe un talento di prospettiva per il futuro.