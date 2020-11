Letizia: «Dedico il gol a Maradona, il numero 10 deve essere cancellato dalla storia del calcio»

Gaetano Letizia ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo del match tra Benevento e Juve. Le sue parole

«Una gioia incredibile per tutta la squadra. Faccio i complimenti a tutta la squadra, un ottimo primo tempo. Torniamo in campo più concentrati di prima e cerchiamo di fare qualche punto. Questo gol lo dedico a Diego Armando Maradona che ci ha lasciato. Dopo di lui non esistono più i numeri 10, penso che il numero 10 debba essere cancellato dalla storia del calcio».