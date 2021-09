Lewandowski e le italiane in Champions: «Sempre pericolose, può succedere di tutto»

L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato del possibile cammino delle italiane in Champions League

Roberto Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del possibile cammino delle squadre italiane in Champions League.

«Non conosco molto la situazione dei club italiani, so che hanno cambiato molto. Ho degli amici alla Juventus (Szczesny, ndr) ma so che gli italiani sono sempre pericolosi. E in Champions può succedere di tutto».

