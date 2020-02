Lewandowski eguaglia Ronaldo: segnati 9 gol in trasferta in Champions

Con il gol segnato contro il Chelsea, Robert Lewandowski eguaglia una statistica di Cristiano Ronaldo in Champions

Ancora Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco ha segnato anche nel match contro il Chelsea, valido per l’andata degli ottavi di Champions. Il polacco, con la rete dello Stamford Bridge, sale a 9 gol in trasferta in questa stagione di Champions League, eguagliando Ronaldo.

Nella stagione 2013-14, CR7 segnò infatti 9 reti in trasferta. Dopo aver eguagliato il record del portoghese, l’attaccante del Bayern può addirittura superarlo.