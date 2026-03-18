Lewandowski, quale futuro? Il punto tra i record col Barcellona e le trattative per il rinnovo: la palla è tra le sue mani

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona sta per entrare in una fase cruciale. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il bomber polacco dovrà decidere se continuare la sua avventura con i blaugrana o accettare l’offerta di uno dei club che monitorano la situazione, tra cui alcune big italiane. Dopo le difficoltà legate al processo elettorale, la rielezione di Joan Laporta ha finalmente sbloccato la situazione, aprendo la strada alle trattative per il rinnovo del giocatore. A parlarne è il Mundo Deportivo.

I numeri storici di Lewandowski al Barcellona

Nonostante una stagione non altrettanto devastante come quella passata sotto la guida di Hansi Flick al Bayern Monaco, a 37 anni (38 ad agosto), Lewandowski si conferma una punta di straordinaria qualità. La sua dedizione e cura del corpo gli hanno permesso di mantenere livelli eccellenti. Con il Barcellona, il polacco ha già segnato 114 gol in 182 partite ufficiali. Solo leggende come Samuel Eto’o, Luis Suárez e Laszlo Kubala hanno fatto meglio di lui a parità di partite giocate, dimostrando l’impatto decisivo che ha avuto nel club catalano.

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Dominio tra i bomber over 35 in Europa

A livello europeo, Lewandowski domina anche tra gli attaccanti over 35. Con 14 gol in tutte le competizioni stagionali, è il miglior marcatore di questa fascia d’età nei cinque maggiori campionati europei, davanti a Pierre-Emerick Aubameyang (12) e Danny Welbeck (11). Inoltre, il polacco guida la classifica della media realizzativa con 0,69 gol ogni 90 minuti, sottolineando la sua continua efficienza.

Le parole di Laporta e il futuro di Lewandowski

Il presidente Joan Laporta ha già fatto capire le intenzioni del club, dichiarando: «Ci piacerebbe che continuasse, ma dipenderà da quello che vorrà lui. È arrivato in un momento difficile, ci ha aiutato molto e vogliamo che resti». Ora, il futuro di Lewandowski è nelle sue mani, con il Barcellona che punta a prolungare un rapporto che si è rivelato fondamentale per il club.