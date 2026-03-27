Lewandowski Juve, blitz in Polonia dei dirigenti! La riflessione sul colpo ‘alla Modric’ per l’estate: il piano d’azione dei bianconeri

La Juventus pianifica una vera e propria rivoluzione nel proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione calcistica. Oltre alle lunghe discussioni per il contratto di Dusan Vlahovic e al forte interesse per Randal Kolo Muani, nelle ultime ore emerge con prepotenza la clamorosa suggestione legata a Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i vertici del club bianconero sono volati allo stadio per seguire da vicino il centravanti durante la recente e combattuta sfida della sua nazionale contro l’Albania. L’obiettivo principale della spedizione esplorativa era valutare attentamente e di persona la condizione atletica del fuoriclasse, sceso regolarmente in campo fin dal primo minuto per guidare il reparto offensivo della propria selezione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il giocatore polacco ha dimostrato di possedere ancora uno stato di forma assolutamente invidiabile, scacciando qualsiasi dubbio legato alla carta d’identità. A trentasette anni, infatti, il bomber garantisce numeri d’oro e una continuità realizzativa impressionante, avendo già messo a segno 16 reti stagionali con la sua attuale compagine catalana. Le prestazioni offerte in area di rigore confermano come il fiuto del gol sia rimasto totalmente intatto nel corso del tempo. La dirigenza monitora la situazione con estrema e costante attenzione, pienamente consapevole che un profilo di questo altissimo calibro internazionale potrebbe elevare notevolmente il tasso tecnico e d’esperienza dell’intera rosa, garantendo un apporto fondamentale e decisivo sia in campionato che nelle impegnative sfide delle coppe europee.

Il contratto in scadenza dell’attaccante rappresenta indubbiamente una ghiotta e rara opportunità, sebbene resti da superare il considerevole scoglio economico legato all’ingaggio da 10 milioni di euro. La dirigenza sta valutando in maniera molto approfondita se l’investimento possa effettivamente rappresentare un colpo “alla Modric”, ovvero l’inserimento di un campione assoluto e carismatico capace di spostare concretamente gli equilibri anche nella fase conclusiva della propria luminosa carriera. Dopo i primissimi contatti esplorativi avuti con l’entourage del calciatore, la società intende capire a fondo se le motivazioni della punta siano ancora massime per affrontare una nuova e stimolante avventura in Serie A. Le prossime settimane di fitte trattative risulteranno quindi decisive per comprendere i reali margini di manovra di questa affascinante operazione di mercato.