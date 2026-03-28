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Lewandowski Juve, il motivo per il quale i bianconeri spingono per il suo arrivo: le ultimissime
Lewandowski Juve, il motivo per il quale i bianconeri spingono per il suo arrivo: le ultimissime sulla trattativa per il polacco
La Juventus continua a guardare al mercato estivo con l’idea di aggiungere esperienza e peso internazionale al reparto offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anche Robert Lewandowski, centravanti polacco del Barcellona e uno dei bomber più prolifici dell’ultimo decennio. L’idea nasce dalla volontà di affiancare ai giovani della rosa un attaccante capace di portare leadership, gol e mentalità vincente.
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Lewandowski, infatti si libererà a parametro zero dai Blaugrana al termine di questa stagione, rappresentando un’occasione di mercato irrinunciabile per alzare il tasso tecnico del gruppo.
Leadership, gol ed esperienza: perché la Juve osserva il polacco
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve considera comunque il nome di Lewandowski una suggestione di alto profilo, utile ad alzare il livello tecnico e carismatico della squadra. Al momento, però, non emergono indicazioni concrete su una trattativa già avviata. Resta dunque una pista da monitorare, con i bianconeri che riflettono sul possibile valore aggiunto di un campione capace di incidere ancora ai massimi livelli.