L’ex proprietario del Milan Yonghong Li: «Bancarotta? Una fake news»

L’ex presidente Yonghong Li ha risposto all’ad del Milan Ivan Gazidis, che aveva dichiarato che il club rischiava la bancarotta dopo la gestione cinese. Li ha twittato: «Gazidis ha detto che Elliott ha salvato il Milan dalla bancarotta. È una fake news»

«Come ha detto David [Han Li, suo braccio destro], i soldi nel conto del Milan sono stati bloccati da Elliott e noi non abbiamo potuto usarli. Dopo che abbiamo lasciato il club i soldi che avevamo immesso erano ancora lì. Gazidis, lo sai che il tuo stipendio veniva dai miei soldi?»

#Gazidis said Elliott saved ACM from bankruptcy. That's #FakeNews

As David said:‘The cash in the account of ACM was locked by Elliott and we couldn't use it…after we left the club, there was still a lot of money we'd injected.’

Gazidis, did you know your salary was my money?

— Yonghong Li (@YonghongLi69) January 10, 2020