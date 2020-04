Liga a porte chiuse fino al 2021? La Lega spagnola lo avrebbe già comunicato ai club

La Liga rischia di giocare le proprie partite a porte chiuse fino ad inizio 2021: la Lega lo avrebbe già comunicato ai club

Secondo ESPN la Liga avrebbe comunicato ai club di prima e seconda divisione che tutte le partite si dovranno disputare a porte chiuse fino al 2021 per ordine del Governo. L’anticipazione di ESPN ha trovato conferma da diverse fonti.

Javier Tebas, presidente della Liga, avrebbe già raccomandato ai club di organizzarsi per far fronte alla mancanza di ricavi da stadio. Una delle raccomandazioni della Lega spagnola ai club sarebbe quella di cercare di ridurre gli investimenti sul mercato e puntare sui calciatori del settore giovanile. Un’ipotesi che, se venisse confermata, ridurrebbe non di poco le possibilità di vedere Lautaro Martinez al Barcellona.