Liga, il COVID-19 dilaga: due casi positivi al Real Betis

Due casi di positività al Coronavirus registrati al Real Betis: lo rende noto il club spagnolo con un comunicato

Anche il Betis ha registrato due casi di positività al Covid-19 dopo i tamponi fatti all’intero gruppo squadra. Ecco il comunicato del club spagnolo.

«Il Real Betis ha riscontrato due casi positivi al Covid-19 nei test effettuati a Marbella per cominciare la fase di pre-stagione. I test sono stati realizzati nella giornata di ieri quando erano stati svolti solamente allenamenti individuali in cui sono stati rispettati tutti i protocolli della liga e delle autorità sanitarie. Entrambi sono in ottimo salute e verranno isolati così come tutto il resto dei convocati in attesa di nuovi test»