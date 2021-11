Liga, il punto: sorpasso in vetta, buona la prima per Xavi

Liga, il punto: il Real Madrid agguanta il primo posto in classifica. Bene l’esordio di Xavi sulla panchina del Barcellona

L’ultimo turno di Liga ha visto il sorpasso del Real Madrid in testa alla classifica ai danni della Real Sociedad, fermata sullo 0-0 dal Valencia. I blancos travolgono per 4-1 a domicilio il Granada e agguantano la prima posizione. Bene anche il Barcellona, che vedeva l’esordio in panchina di Xavi nel derby con l’Espanyol. Un rigore di Depay permette all’ex centrocampista di festeggiare al meglio la sua prima dal ritorno in Catalogna.

Mezzo passo falso anche del Siviglia, che rischia in casa con l’Alaves e viene salvato al 92′ dal gol di Rakitic. Risale invece l’Atletico Madrid, accorciando le distanze dagli andalusi grazie alla rete di Felipe contro l’Osasuna.

Vincono Betis e Rayo, il Levante scivola all’ultimo posto

Nella parte sinistra della graduatoria vince anche il Real Betis per 3-0 in casa dell’Elche, che resta in pienza zona retrocessione, nonostante l’uomo in meno per gli ultimi 20 minuti finali. Tre punti e tre gol anche per il Rayo Vallecano, che supera agevolmente il Mallorca. Successo importante anche per il Getafe che vince lo scontro diretto con il Cadice, strapazzato con il risultato di 4-0, mentre il Levante scivola in ultima posizione con lo 0-0 con l’Athletic Bilbao. I valenciani continuano a non vincere, con l’utlimo successo che risale allo scorso anno. Termina invece 1-1 la sfida tra Celta Vigo e Villarreal.