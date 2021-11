Liga, il punto: Vinicius trascina il Real, il Barcellona frena ancora

Liga, il punto: i blancos continuano la loro rincorsa alla Real Sociedad. Pari all’esordio per Sergi Barjuan con i catalani

Nell’ultima giornata di Liga, la Real Sociedad capolista ha frenato nel derby basco contro l’Athletic Bilbao, mantenendo però la testa della classifica. Al gol di Isak risponde, al 91′, il rigore di Muniain, che salva i biancorossi in inferiorità numerica. Rosicchia qualche punto il Real Madrid di Ancelotti che, trascinato da Vinicius Junior, supera l’Elche e si porta ad un punto dal primo posto.

Frena ancora il Barcellona. All’esordio di Sergi Barjuan, i blaugrana dominano ma vengono fermati dall’Alaves sull’1-1 al Camp Nou. Nono posto in classifica confermato. Stravince l’Atletico Madrid rifilando un secco 3-0 al Real Betis, operando il sorpasso in classifica al quarto posto.

Si conferma il Siviglia, prima vittoria per il Getafe

Al terzo posto troviamo il Siviglia, che supera agevolmente l’Osasuna per 2-0. Stesso risultato per il Valencia, che costringe il Villarreal alla quarta partita di fila senza vittoria. In fondo alla classifica il Getafe toglie lo zero dalla casella delle vittorie, conquistando il suo primo successo della stagione contro l’Espanyol grazie alla doppietta del turco Enes Unal. 1-1 tra Cadice e Mallorca e 0-0 tra Rayo Vallecano e Celta Vigo. Giornata che si è chiusa lunedì sera con il tonfo interno del Levante contro il Granada, che con questi tre punti respira ed esce finalmente dalla zona retrocessione.