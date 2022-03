Liga, Tebas: «Haaland e Mbappé in Spagna, meglio se in squadre diverse»

Liga, Tebas: «Haaland e Mbappé in Spagna, meglio se finiscono in squadre diverse. CVC non basta affinché il Barça ritorni potente»

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.

Il presidente viene da una significativa vittoria, con la Liga che ha unanimemente votato a favore dell’accordo con CVC, fortemente osteggiato in passato dalle big. Si tratta di un accordo con un fondo d’investimento per quasi 2 miliardi di euro in cambio del 10% dell’attività commerciale e di un conto di partecipazione per i futuri profitti.

Tebas ha parlato anche dei rumour che vedono coinvolte Real Madrid e Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni.

HAALAND AL BARCELLONA – «CVC non è l’unica soluzione affinché il Barça metta sotto contratto Haaland. È un aiuto in più, ma dovrà compiere altri passi per mettersi nella situazione economica per potersi permettere un giocatore del genere. Questa è già la strategia del Barcellona».

MBAPPE AL REAL MADRID – «Tutto indica che si farà, ma al momento non è ancora certo. Quel che so, è che non resterà al PSG. Speriamo che finisca nelal Real, e se Haalad finisce in una squadra spagnola, tanto meglio. Per la competitività della Lega, è meglio che finiscano in squadre diverse, ma sarei felice anche se andassero entrambi al Real».