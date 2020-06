Liga, tifosi allo stadio? Sanchez: «Stessa soluzione per tutti i club»

Pedro Sanchez commenta la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio in Liga: le dichiarazioni del premier spagnolo

Pedro Sanchez, premier spagnolo, ha affrontato il tema legato alla riapertura degli stadi ai tifosi in vista della ripartenza della Liga: «Il Ministero della Salute con il Consiglio sportivo superiore, la Lega e le Federazioni sta lavorando per vedere se possiamo dare una risposta comune».

«Non sarebbe giusto se ci fossero tifosi in uno stadio e in un altro posto no e non rinunceremo a una risposta omogenea», ha concluso Sanchez.