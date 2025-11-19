Villarreal Barcellona: adesso è ufficiale! La sfida del 21 dicembre si giocherà a La Cerámica, niente Miami! Definita la data del match tanto discusso in Spagna

La Liga, Villarreal Barcellona: la partita della 17ª giornata di campionato si disputerà in Spagna, dopo le polemiche e le pressioni che hanno portato al dietrofront

Il tanto discusso Villarreal-Barça “di Miami” ha finalmente una data e un orario definitivi: la partita si disputerà in Spagna, allo stadio La Cerámica, domenica 21 dicembre alle 16:15. L’incontro della 17ª giornata di Liga non lascerà la Spagna per gli Stati Uniti, dopo che Relevent, l’organizzatrice dell’evento, ha fatto marcia indietro. La versione ufficiale citava «l’incertezza generata in Spagna nelle ultime settimane», ma dietro a tutto ciò si nascondevano le pressioni del Real Madrid, con una seconda nota al Consiglio Superiore dello Sport, e l’opposizione dell’Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE), rappresentata dai capitani dei club.

Fine Anno in Liga

Con questa decisione, il Barcellona chiuderà l’anno solare in Liga conoscendo già il risultato del Real Madrid-Siviglia, in programma sabato 20 dicembre alle 21:00. Restava da decidere se la squadra di Hansi Flick avrebbe iniziato le vacanze la stessa sera di domenica 21 o se avrebbe giocato un’amichevole lunedì 22 in Marocco. Quest’ultima opzione è stata ora scartata, come appreso da Mundo Deportivo.

Amichevoli milionarie sfumate

Anche un’amichevole milionaria in Perù, prevista prima di Natale, è stata annullata. Questo perché, secondo il contratto collettivo LaLiga-AFE, i giocatori avrebbero dovuto rientrare in Spagna entro le 23:59 del 22 dicembre per iniziare le vacanze martedì 23. La rinuncia a queste amichevoli pre-natalizie, presumibilmente lucrose, conferma la volontà di rispettare gli accordi con i calciatori e le pressioni esercitate per mantenere gli incontri all’interno del territorio spagnolo. La sfida tra Villarreal e Barcellona sarà quindi un classico del campionato, privo delle controversie extra-campo che lo hanno accompagnato finora.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero