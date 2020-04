Ligue 1, il Tolosa annuncia il ricorso: «Retrocessione ingiusta. È contro le regole»

Olivier Sadran, proprietario del Tolosa ha inviato una durissima lettera al Presidente della FFF e della Lega

Durissima lettera da parte di Olivier Sadran, presidente del Tolosa, indirizzata alla Federcalcio francese e alla Lega. Il numero uno del club annuncia il ricorso per la retrocessione in Ligue 2 imposta dalla sospensione definitiva del campionato.

RICORSO – «Non potremo difendere, lealmente e sul campo, la possibilità di restare in Ligue 1 fino all’ultimo giorno. Ne siamo profondamente dispiaciuti. Vorrei quindi sottolineare con forza la mia posizione: qualsiasi decisione di retrocessione basata sulla classifica provvisoria alla fine del 27 o 28 ° turno sarebbe ingiusta, iniqua e infondata nella legge. Di conseguenza, una retrocessione costituirebbe un inaccettabile allontanamento dai principi di equità ed etica sportiva la cui LFP e FFF sono garanti. Qualsiasi decisione unilaterale di retrocessione costituirebbe una sanzione non prevista dalla normativa applicabile. Qualsiasi altra decisione, che non consenta al TFC di discutere in modo sportivo ed equo delle sue possibilità di mantenimento, sarebbe immediatamente contestata dinanzi ai tribunali competenti».