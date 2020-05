Ligue 1, la nuova stagione inizierà ad agosto. A luglio le amichevoli

La nuova stagione della Ligue 1 ripartirà ad agosto con tutto o parte del pubblico: a luglio al via le amichevoli

La Ligue 1 è l’unico dei top 5 campionati che non ripartirà. Nessuna partita ufficiale mentre quelle amichevoli in vista della prossima stagione ricominceranno da luglio. Come scrive Le Parisien la Ligue 1 vedrà la stagione 2020-2021 riprendere come concordato il prossimo agosto con partite di preparazione amichevoli a luglio.

Secondo la LFP francese, il calcio transalpino si sta ora concentrando su una ripresa della stagione che consenta l’accoglienza di tutto o parte del pubblico nelle condizioni sanitarie che saranno definite con le autorità. Gli stadi rimarranno chiusi fino al 22 giugno, ma durante gli incontri all’aperto dal 2 giugno è possibile far entrare un massimo di 5000 persone.