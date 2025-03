Ligue 1, i risultati della 25ª giornata: continua il sogno europeo dello Strasburgo, questa sera tocca al Nizza contro il Lione, la prima senza Fonseca

Il Racing Strasburgo prosegue il suo sogno europeo: con la vittoria contro il Nantes – grazie al gol di Lemarechal – la squadra alsaziana raggiunge il sesto posto in Ligue 1, disponibile per l’accesso alla Conference League: un ritorno alle coppe europee che mancava dal 2019 e che in generale avevano centrato solo 13 volte nella loro storia tra tutte le coppie. Chiude la giornata oggi Nizza Lione, la prima per l’OL senza Fonseca dopo la lunga squalifica a cui il club ha già annunciato di volere fare ricorso a tutti e tre i gradi possibili.

Brest-Angers 2-0 (19′ Sima, 60′ Faivre)

Nantes-Racing Strasburgo 0-1 (79′ Lemarechal)

Le Havre-St-Étienne 1-1 (10′ Stassin, 45+1′ Touré [LH])

Reims-Auxerre 0-2 (15′ Bair, 24′ Traoré)

Nizza-Lione ore 20.45

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Clauss, Santamaria, Boudaoui, Bard; Guessand, Cho; Laborde. All. Faise.

LIONE (4-2-3-1): Perri; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Almada, Tolisso, Fofana; Lacazette. All. Ferreira.