Ligue 1, i risultati della 27ª giornata: il Brest vede l’Europa, questa sera tocca al Lille contro il Lens

Ligue 1, i risultati della 27ª giornata: il Brest batte il Tolosa e vede l’Europa avvicinarsi, questa sera tocca al Lille contro il Lens

Mentre il PSG si prepara a vincere l’ennesima Ligue 1, nelle altre partite il il Brest espugna Tolosa con un pirotecnico 4-2 e consolida la propria posizione in zona Europa, mentre l’Auxerre piega di misura il Montpellier grazie a un gol di Ayé nel finale. Successo netto per il Rennes, che passa 3-0 sul campo dell’Angers con una doppietta di Kalimuendo e una rete di Koné. Spettacolo a Le Havre, dove i padroni di casa superano il Nantes 3-2 con un rigore di Touré nel finale, dopo un continuo botta e risposta. In serata il derby del Nord tra Lille e Lens chiuderà la 27ª giornata.

Tolosa-Brest 2-4 (22′ Bourgault, 26′ Lage, 62′ Doumbia, 65′ Sierro [T], 78′ King [T], 90′ Camara)

Auxerre-Montpellier 1-0 (82′ Ayé)

Angers-Rennes 0-3 (13′ Kalimuendo, 70′ Kone, 85′ Kalimuendo)

Le Havre-Nantes 3-2 (13′ Touré rig., 23′ Sow [N], 27′ Touré rig., 48′ Simon [N], 88′ Pembelé)

Lille-Lens ore 20.45

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Mandi, Diakité, Ismaily; André, Gomes; Bakker, Mukau, Pardo; David. All. Genesio.

LENS (3-4-3): Ryan; Antonio, Sarr, Medina; Aguilar, Mendy, El Aynaoui, Machado; Sotoca, Said, Nzola, All. Still.