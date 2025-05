Ligue 1, i risultati della 34ª giornata: il Nizza in Champions, Lille in Europa e Lione in Conference League – tutti i verdetti

Si è conclusa la Ligue 1 con i verdetti definitivi dopo la 34ª giornata. Il Nizza conquista il quarto posto grazie a una clamorosa vittoria per 6-0 sul Brest, superando il Lille che chiude al quinto posto e andrà in Europa League. Il Lione, invece, si qualifica per la Conference League. In coda, retrocede il Saint-Étienne, mentre il Reims dovrà affrontare lo spareggio per mantenere la categoria. Ecco il riepilogo completo di risultati e verdetti della stagione.

Nantes-Montepellier 3-0 (18′ Simon rig., 31′ Coquelin, 79′ Abline)

Racing Strasburgo-Le Havre 2-3 (20′ Santos [RS], 43′ Touré rig., 53′ Nanasi [RS], 70′ Casimir, 90+9′ Touré rig.)

Nizza-Brest 6-0 (16′ Guessand, 19′ Laborde, 28′ Bouanani rig., 75′ Laborde, 82′ Moffi, 90+4′ Abdi)

Lione-Angers 2-0 (55′ rig., 72′ Lacazette)

Olympique Marsiglia-Rennes 4-2 (14′ Kone [R], 21′ Greenwood rig., 38′ Rabiot, 45+1′ Greenwood, 77′ Gomez [R], 90+2′ Rabiot)

Lens-Monaco 4-0 (21′, 56′ El Aynaoui, 73′ Thomasson, 78′ Zaroury)

St-Étienne-Tolosa 2-3 (10′ Kamanzi, 15′ King, 38′ Tardieu [SE], 58′ Gboho, 63′ Batubinsika [SE])

PSG-Auxerre 3-1 (30’Sinayoko [A], 59′ Kvaratskhelia, 67′ Marquinhos, 88′ Kvaratskhelia)

Lille-Reims 2-1 (37′ Cabella, 60′ Akieme [R], 86′ Akpom rig.)

CAMPIONE DI FRANCIA: PSG

QUALIFICATE IN CHAMPIONS LEAGUE: PSG, Olympique Marsiglia, Monaco

PRELIMINARI DI CHAMPIONS LEAGUE: Nizza

QUALIFICATA IN EUROPA LEAGUE: Lille

QUALIFICATA IN CONFERENCE LEAGUE: Lione

PLAYOUT RETROCESSIONE: Reims

RETROCESSE: St-Étienne, Montpellier