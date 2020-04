Ligue 1 sospesa definitivamente: le tv non pagheranno l’ultima rata

Canal + e Bein Sports, le due tv che detengono i diritti per il campionato francese, non verseranno l’ultima rata

La Ligue 1 è ufficialmente sospesa e le due tv che detengono i diritti per la trasmissione delle partite non verseranno l’ultima rata. Questa la decisione di Canal + e Bein Sports. La prima emittente ha mandato una lettera alla Federazione annunciando che non pagherà l’ultima tranche dei diritti televisivi vista la sospensione del campionato.

Secondo l’Equipe i club di Ligue 1 e Ligue 2 perderanno 243 milioni di euro. Cifra che sarebbe stata versata dalle due emittenti.