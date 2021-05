Ligue 1: tutte contro il PSG e allora il Lilla si prepara a festeggiare

In Francia un po’ tutti ce l’hanno con il PSG che stasera potrebbe tornare a perdere il titolo di campione di Francia dopo quattro stagioni

La situazione in campionato del PSG non è affatto delle migliori. Troppi punti persi quest’anno e a due giornate dalla fine il Lilla ha tre punti in più di Mbappè e compagni. Vincere entrambe le gare potrebbe allora non bastare agli uomini di Pochettino.

Come se non bastasse serpeggia ormai da mesi un clima anti PSG in tutta la Ligue 1. Come riporta la Gazzetta le altre compagini preferirebbero che il titolo non finisse ancora nella capitale. E allora già questa sera potrebbe arrivare la parola fine: se il Lille batte il Saint Etienne (tranquillo a metà classifica) e il PSG non vince con il Reims i giochi saranno fatti, altrimenti si dovrà attendere l’ultima giornata per il verdetto.