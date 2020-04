Ligue 1, ufficiale: il Paris Saint Germain è campione di Francia. Tutti i verdetti

La Federcalcio francese ha comunicato che il Paris Saint Germain è campione di Francia: ecco tutti i verdetti della Ligue 1

Con un comunicato ufficiale la Lega francese ha dichiarato chiuso il campionato di Ligue 1 e Ligue 2, attribuendo il titolo al Paris Saint-Germain, che era primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una partita in meno dopo 28 giornate. Il presidente di Lega Nathalie Boy de la Tour: «Abbiamo preso la decisione di chiudere qui la stagione 2019-2020. Il titolo di Ligue 1 va al Psg, mentre quello di Ligue 2 al Lorient».

Gli altri verdetti sono quindi: Psg campione di Francia. Qualificate per la Champions l’Olympique Marsiglia e il Rennes. Il Lione, che era al settimo posto, resta fuori dall’Europa per la prima volta dopo 20 anni. Vengono retrocesse in Ligue 2 il Tolosa e l’Amiens, promosse in prima divisione il Lorient e il Lens.