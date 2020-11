Lille, Galtier: «Milan favorito, ma possiamo batterlo»

Christophe Galtier, tecnico del Lille, ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Milan. Ecco le parole del tecnico

Cristophe Galtier, tecnico del Lille, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Milan. Le sue parole.

«Stasera dovremo giocare al 150%, loro sono una squadra di grande talento ed esperienza e noi dobbiamo giocare il nostro calcio. Non dovremo precipitarsi nella fase di costruzione ed essere rapidi in quella offensiva. Partita fondamentale per il girone? Il Milan è favorito, ma se giochiamo una buona partita possiamo batterlo».