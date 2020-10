Linari: «Il Mondiale in Francia è stata la svolta per il movimento femminile italiano»

Elena Linari, difensore del Bordeaux, ha parlato durante l’evento Sportlab organizzato da Tuttosport e Corriere dello Sport

CALCIO ITALIANO VISTO DALL’ESTERO – «Vedere Milan-Juventus giocare a San Siro lo scorso 5 ottobre è stato un momento storico per tutto il movimento. Peccato per l’assenza di pubblico ma mi auguro che palcoscenici del genere diventino consueti per il calcio femminile. Continuando a lavorare per il passaggio definitivo allo status di professionisti anche per il calcio femminile italiano».

MONDIALE IN FRANCIA – «Le emozioni che abbiamo provato in quell’occasione sono indelebili e incredibili. Mi è rimasto dentro l’affetto della gente, tornando a casa fra l’abbraccio di tutto il paese e di tutti i tifosi. E’ stato un momento che ha ripagato dei tanti sacrifici che avevamo vissuto noi come collettivo fra mille problemi. Adesso vogliamo puntare alla qualificazione al prossimo Europeo, magari con i tifosi allo stadio che sarebbe un grande valore aggiunto».