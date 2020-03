Linetty Torino, la trattativa saltata che potrebbe tornare di moda

Linetty Torino, la trattativa saltata a gennaio che potrebbe tornare di moda in estate: le parole del centrocampista della Samp

Una trattativa imbastita a gennaio, quando poi si è arenata di fronte alla volontà del giocatore. Ma che, per ammissione dello stesso, potrebbe tornare di moda la prossima estate. Quella tra Linetty ed il Torino.

«​In inverno non volevo abbandonare la mia squadra in una situazione difficile, in piena lotta per la salvezza – ha spiegato il centrocampista polacco della Sampdoria a Newonce Sport -. Devo molto ai blucerchiati e sono contento per tutto quello che ho vissuto qui. Cosa accadrà in estate? Questo lo vedremo più avanti…», ha concluso sibillino.