L’Inter non convita da Sensi: si riflette sul riscatto del centrocampista

L’Inter starebbe ragionando sul riscatto di Stefano Sensi, protagonista di un grande inizio di stagione e di ripetuti infortuni

Il riscatto di Stefano Sensi a novembre sembrava cosa fatta. Era impossibile da mettere in discussione. Poi, l’arrivo di Christian Eriksen e i ripetuti infortuni che hanno colpito l’ex Sassuolo hanno cambiato lo scenario.

Secondo la Gazzetta dello Sport, adesso l’Inter riflette sul riscatto visto che per l’acquisto definitivo servono 20 milioni di euro, una cifra importante. Ma non solo. Nel ruolo suo ruolo ora c’è anche Eriksen. Come spiega la Rosea, è vero che Conte stravede per Sensi, però va considerato che con il danese in rosa gli spazi per lui si riducono e che la fragilità fisica è una variabile molto rischiosa. Tra Sassuolo e Inter i rapporti sono ottimi e sulla buona riuscita dell’affare c’è una sorta di patto morale Carnevali-Marotta. Resisterà? O l’Inter preferirà chiedere un nuovo prestito? La ripresa del campionato (se mai avverrà) sarà decisiva.