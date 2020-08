Lione, Aouar sul proprio futuro: «Non me ne sono ancora andato»

Houssem Aouar, giocatore del Lione, ha parlato del proprio futuro attraverso il quotidiano francese l’Equipe

ADDIO AI TIFOSI – «Non riesco a dire addio ai tifosi? Non me ne sono ancora andato. Quindi non mi pongo questo tipo di domande».

FUTURO – «E’ una domanda difficile. Voglio che la squadra inizi bene la stagione e vincere la partita col Dijon».