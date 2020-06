Lione, Aulas: «Inconcepibile non tornare a giocare. Noi e il PSG siamo il 60% del ranking UEFA»

Jean-Michel Aulas ha parlato durante la presentazione di Tino Kadewere, nuovo acquisto del Lione. Le sue parole

LIONE – «È vero che la finale della Coppa di Lega può aprirci le porte dell’Europa League, ora senza essere pretenziosi giocheremo anche il nostro ottavo di ritorno di Champions contro la Juve. Sappiamo che i quarti e le semifinali si giocheranno in una partita secca, quindi le possibilità di qualificazione in Champions esistono ancora. Assieme al Paris Saint-Germain abbiamo quasi il 60% dei punti UEFA per la Francia nel ranking. Quindi è normale impedirci di giocare per prepararci alla Champions League?»