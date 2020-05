Lione, Aulas: «La decisione della Francia di sospendere i campionati è stata prematura»

Jean-Michel Aulas ha rilasciato un’intervista, parlando così del futuro delle coppe europee e dell’UEFA. Le dichiarazioni

Nell’intervista a Le Progres, Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro delle coppe europee. Di seguito riportate le parole del presidente del Lione.

«Inizialmente, ha dichiarato che agosto era riservato alle competizioni europee, con scadenze fissate per il 2 agosto. Ma il capo dell’ECA mi ha confermato che la UEFA ha chiarito immediatamente la situazione, dicendo che tutto ciò era flessibile e che agosto poteva essere utilizzato su richiesta dei campionati. La decisione francese è stata senza dubbio prematura. Oggi non è successo nulla di ufficiale dalla Francia alla UEFA. I paesi hanno tempo fino al 25 maggio per inviare la loro decisione».