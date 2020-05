Lione, Aulas non si dà pace e ritorna sulla decisione del Governo francese di chiudere anticipatamente il campionato di calcio

Jean-Michel Aulas non si è ancora rassegnato alla chiusura della Ligue One. Ieri il Lione si è complimentato con la Liga spagnola per la decisione di riprendere la stagione.

Poi il tweet polemico del presidente: «E se finalmente risolvessimo il più grande errore nel calcio francese? Chi beneficia di questo storico errore di fermare il calcio solo in Francia?».