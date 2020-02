Lione, Aulas: «Vittoria importante prima della Juve…» – VIDEO

Le parole del presidente del Lione, Jean-Michel Aulas dopo la vittoria contro il Metz in vista del match di Champions contro la Juve

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato al termine della partita vinta contro il Metz, proiettando il pensiero all’imminente impegno in Champions League contro la Juventus. Le sue parole.

«È un successo molto importante in vista del nostro prossimo match. Importante per i giocatori e per lo staff. Abbiamo sentito tante cose, sembrava che non fossimo più capaci di vincere. Per questo è un risultato molto positivo. Inoltre ci dà tanta fiducia e ne avremo bisogno la prossima settimana. Sarà una settimana fantastica, i nostri tifosi sono entusiasti. In una settimana sfideremo Juventus, poi avremo il derby e il PSG. Sarà una bella settimana per il nostro stadio. Speriamo di ottenere buoni risultati. Sappiamo che sarà difficile, ma siamo più forti nelle difficoltà».