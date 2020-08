Lione Bayern Monaco, i tedeschi vincono 0-3 e volano in finale di Champions League

Il Bayern Monaco ha sconfitto 0-3 il Lione in semifinale e conquista la finale di Champions League dove incontrerà il Psg

Il Bayern Monaco ha battuto 0-3 il Lione in semifinale e vola così in finale di Champions League, in programma domenica 23 agosto, dove affronterà il Paris Saint-Germain. Per il club bavarese si tratta dell’undicesima finale, prima volta invece per i francesi.

Il Lione parte forte ma tedeschi trovano il doppio vantaggio già nel primo tempo grazie alla doppietta di Gnabry al 18′ e al 33′. Robert Lewandowski chiude definitivamente il match al 88′ con la sua 55° rete stagionale, la 15° in 9 presenze consecutive in Champions League.