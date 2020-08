Lione, Garcia: «La Juve gioca meno bene, ma è la più forte»

Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della prossima sfida di Champions

Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della prossima sfida di Champions League contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

«Non siamo diventati più buoni. Io sono preoccupato. In Francia ci sono zone dove sta ritornando il virus. C’è la memoria corta. Infatti si sta riflettendo di rendere obbligatoria la mascherina anche fuori».

CONSEGUENZE – «Chi ha giocato si è stancato, chi non lo ha fatto ha perso il ritmo. Ma in realtà hanno ripreso tutti tranne noi, quindi vuol dire che da noi hanno deciso troppo in fretta. Era meglio aspettare ciò che facevano gli altri».

JUVE – «No. Io ho visto le partite dei bianconeri. So che c’è chi dice non hanno giocato bene, ma rispondo che la Juve ha vinto il campionato in 36 giornate. Possiamo dire che gioca meno bene di una volta, ma è la più forte».