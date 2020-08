Lione, Garcia: «Non potremo difendere tutta la partita. Tanti messaggi dall’Italia»

Rudi Garcia ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco.

BAYERN MONACO – «Giochiamo contro una squadra costruita per vincere la Champions. Noi dobbiamo avere fiducia e restare concentrati, lottando su ogni pallone. Non potremo sempre difendere. Dobbiamo giocare bene sulla palla, leggere la partita. Il Bayern segna spesso nei primi venti minuti, dobbiamo saper passare questa turbolenza. Dobbiamo sorprenderli».

MESSAGGI DALL’ITALIA – «Dall’Italia ho ricevuto tanti messaggi di stima. Non solo del calcio, ma anche del cinema e di altri campi».

GIOCARE IN SEDICI – «Dembelé può partire titolare, ma le partite non si giocano in 11. Contro la Juventus abbiamo giocato in 16 e così sarà contro il Bayern Monaco. Chi entrerà dovrà dare una spinta positiva, proprio come ha fatto Dembelé».