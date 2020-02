Lione Juve, Sarri sorride: Higuain è tornato ad allenarsi in gruppo

Gonzalo Higuain è tornato ad allenarsi in gruppo: l’attaccante ha recuperato dalla lieve lombalgia in vista del Lione

Gonzalo Higuain è tornato ad allenarsi con il gruppo. La bella notizia arriva proprio alle porte della Champions League, dove la Juventus affronterà negli ottavi di finale il Lione.

Higuain, infatti, si era fermato prima della gara in trasferta contro la Spal per una lieve lombalgia. Maurizio Sarri ritrova quindi il suo centravanti, con la possibilità di una scelta in più in attacco.