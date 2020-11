Lione, omaggio a Maradona con una maglia speciale – FOTO

Anche il Lione ha deciso di omaggiare Diego Armando Maradona con una maglia speciale

Sono tante le iniziative delle squadre, in questo weekend di campionato, per ricordare e omaggiare Diego Armando Maradona. In Italia, così come all’estero. E tra queste c’è anche quella del Lione.

Il club francese ha infatti deciso di rendere omaggio alla memoria della leggenda argentina con una maglia speciale da indossare nella partita contro il Reims. Sulla parte alta dello stemma della squadra, è stato stampato il numero 10 con la scritta “Maradona”.

GUARDA LO SPECIALE MARADONA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE