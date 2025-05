La UEFA mette nel mirino il Lione, ma il presidente John Textor tranquillizza i tifosi: «Potete fidarvi, abbiamo i soldi. Smettetela di fare questo»

Dopo la sconfitta per 2-0 incassata dal suo Lione in casa del Monaco nella sfida di campionato tenutasi sabato e che ha certificato l’addio ai sogni Champions, al netto di miracoli, della squadra attualmente allenata da Fonseca, il presidente del Lione ha chiarito la situazione rispetto alle minacce delle sanzioni UEFA e della DNCG.

Come riportato da RMC Sport, infatti, John Textor avrebbe comunicato con un tifoso riguardo la situazione rispondendo alle domande «Avete i soldi?» e «Possiamo fidarci» con: «Sì, non preoccupatevi, li abbiamo e li spenderemo. Smettete di leggere la stampa. Non dovete essere preoccupati. Potete fidarvi. Ho speso 293 milioni di euro da quando ho acquistato il club, pensate che io lasci tutto perché loro (la DNCG, ndr) ci chiedono 50 milioni? Tutto va bene».

Secondo L’Équipe, l’ente di controllo finanziario dei club dell’UEFA sanzionerà il club francese a causa della sua situazione finanziaria critica. L’OL potrebbe dover pagare una multa di 10 milioni di euro, accompagnata da altre misure come il controllo della massa salariale e dei trasferimenti.