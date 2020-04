Lippi: «Se mi chiama una Nazionale torno ad allenare. Italia? Ho già dato»

Le dichiarazioni di Marcello Lippi, ex commissario tecnico dell’Italia, sul suo futuro e sul coronavirus in Cina

Marcello Lippi è stato il protagonista odierno di A Casa Sky Sport. Il c.t. campione del mondo ha parlato del suo futuro: «Allenare ancora l’Italia? Ho già dato, la terza volta sarebbe troppo. Ora non ho intenzione di allenare, soprattutto i club».

«Se dovessero arrivare delle proposte interessanti, se una nazionale non lontana come la Cina ci penserei. Chiamate ce ne sono già state, ma è capitata anche questa cosa. In Cina hanno vinto la battaglia contro il virus, chiudendo tutto, con grande rigore. Pensiamo a finirla il prima possibile, che smetta, questo virus, di ammazzare le persone».